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غرينوود
غرينوود غاب لأكثر من عام عن مباريات فريقه

إسقاط جميع تهم الاغتصاب الموجهة لغرينوود لاعب يونايتد

العربية.نت
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أكدت الشرطة ومدعون عامون يوم الخميس أنه تم إسقاط جميع التهم الجنائية الموجهة لميسون غرينوود مهاجم مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وتم اتهام غرينوود، الذي أوقفه يونايتد في يناير 2022 عندما ظهرت اتهامات ضده عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بمحاولة الاغتصاب والسيطرة على سلوك والاعتداء في أكتوبر الماضي.

وقالت دائرة الادعاء الملكية في بيان ذكرت فيه اسم غرينوود: تم اتخاذ قرار بوقف الملاحقة القضائية وفقا لقانون المدعين العامين في بريطانيا.

واعتقلت السلطات اللاعب البالغ عمره 21 عاما في يناير 2022 بعد أن نشرت امرأة صورا ومقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي تدين من خلالها تعرضها لعنف جسدي.

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