الولايات المتحدة تؤيد مشاركة الروس في أولمبياد 2024

أيدت الولايات المتحدة السماح لرياضيي روسيا وبيلاروسيا بالمشاركة كمحايدين في أولمبياد باريس 2024، مع معارضتها رفع علمي البلدين وشعاراتهما الوطنية على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا، وفق ما أعلن البيت الأبيض يوم الخميس.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار للصحافيين: الولايات المتحدة أيدت تعليق عضوية الاتحادات الرياضية الروسية والبيلاروسية في الاتحادات الرياضية الدولية، لكن إذا تمت دعوة الرياضيين الى حدث دولي مثل الألعاب الأولمبية يجب أن يكون واضحاً تماماً أنهم لا يمثلون دولتي روسيا أو بيلاروسيا.

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وشددت على أنه "يجب أيضاً حظر استخدام الأعلام والشعارات والأناشيد الرسمية لدولتي روسيا وبيلاروسيا".