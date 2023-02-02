إنجلترا تسمح بالوقوف الآمن للجماهير بعد 35 عاما

أعلنت رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم يوم الخميس أن مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد في نهائي كأس الرابطة يوم 26 فبراير ستشهد مناطق للوقوف الآمن للجماهير لأول مرة خلال 35 عاما.



ويتضمن استاد ويمبلي، الذي يسع 90 ألف شخص، مناطق للوقوف خلف كل مرمى، وسيتم توفير 867 مقعدا لمشجعي كل فريق للوقوف في المدرجات الشرقية والغربية.



وأصبحت المقاعد في الدرجات العليا بكرة القدم الإنجليزية للجلوس فقط خلال 30 عاما تقريبا بعدما تعرض مشجعون لليفربول للدهس في مناطق متكدسة ومحاطة بأسوار في استاد هيلزبره عام 1989، ما أسفر عن وفاة 97 شخصا.



وذكرت الرابطة في بيان: في هذه المناطق سيسمح للجماهير بالوقوف في أماكن محددة خلف حاجز أو سياج للوقاية من السقوط للأمام.



وأضافت: كل المناطق الأخرى في الاستاد يجب على المشجعين التزام الجلوس فيها.



ويأتي القرار بعد‭ ‬تجارب لأندية مثل كارديف سيتي وتشيلسي ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير لنيل تصاريح بالوقوف في أماكن محددة بالملاعب.

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