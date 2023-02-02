إنزو فرنانديز: أنا ممتن لتشيلسي

أبدى اللاعب الأرجنتيني إنزو فيرنانديز امتنانه لنادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم لدى الإعلان رسميا يوم الأربعاء عن إتمام ضمه من بنفيكا البرتغالي، وذلك في صفقة قياسية على مستوى أندية بريطانيا.

ومنذ أوائل يناير الماضي، ظهر فيرنانديز، المتوج مع المنتخب الأرجنتيني بلقب كاس العالم 2022، كهدف أساسي لتشيلسي، لكن اللاعب بدا في طريقه للبقاء ضمن صفوف بنفيكا بعد أن فشلت المفاوضات بين الناديين في البداية.

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لكن تشيلسي لم يستسلم، وواصل المحاولات حتى نجح في حسم الصفقة قبيل غلق سوق الانتقالات الشتوية مساء الثلاثاء، وتوصل إلى اتفاق مع بنفيكا لضم اللاعب مقابل دفع شرط جزائي قيمته 121 مليون يورو (131 مليون دولار).

وتعد الصفقة، التي أعلن عنها بنفيكا قبل أن يعلن عنها تشيلسي رسميا أمس الأربعاء، هي الأكبر في تاريخ تعاقدات الأندية البريطانية مع اللاعبين.

واعترف فيرنانديز بسعي تشيلسي لوقت طويل وإصراره على الحصول على خدماته، وصرح خلال مراسم التوقيع، قائلا: أنا ممتن لتشيلسي وملاكه على فعل كل شيء من أجل أن أكون جزءا من هذا المشروع.

وأضاف: أنا سعيد ومتحمس للانضمام إلى فخر لندن، واللعب في أفضل دوري في العالم والتنافس على أكبر الألقاب.

وأضاف: لا أطيق انتظار اللعب أمام جماهيرنا ومساعدة زملائي بالفريق على الملعب وخارجه.

وقال مالكا نادي تشيلسي، تود بولي وبغداد إقبالي: سعداء بضم إنزو، نحن تعاقدنا مع لاعب فائز بكأس العالم وواحد من ألمع المواهب في كرة القدم عالميا.

وأضافا: نحن متحمسان لانضمامه إلى الفريق الذي يدربه غراهام (بوتر)، ونثق في أنه سيلعب دورا مهما في تقدم فريقنا للأمام.

وتابعا: إنزو استعرض قدراته على أعلى المستويات، لذلك نتطلع لما سيقدمه بقميص تشيلسي.