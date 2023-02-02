تحديد مدة غياب مبابي

أعلن باريس سان جيرمان متصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم يوم الخميس أن مهاجمه الدولي كيليان مبابي سيغيب عن الملاعب ثلاثة أسابيع وسيُحرم من خوض ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا ضد بايرن ميونخ الألماني في 14 فبراير المقبل.

وأوضح النادي أن مبابي يعاني "من إصابة في الفخذ الأيسر" تعرض لها في الدقيقة 20 من المباراة ضد مونبلييه (3-1) في الدوري يوم الأربعاء.

مادة اعلانية

وسيغيب مبابي أيضا عن مواجهة مرسيليا الاربعاء المقبل في ثمن نهائي مسابقة الكأس المحلية، لكنه سيكون جاهزا لمباراة إياب ثمن نهائي المسابقة القارية العريقة ضد بايرن ميونخ في بافاريا في الثامن من مارس المقبل.

ويعد غياب مبابي عن دوري الابطال خسارة كبيرة لباريس سان جيرمان، حيث يهيمن المهاجم البالغ من العمر 24 عامًا على الجداول الإحصائية هذا الموسم: يتصدر حاليًا ترتيب الهدافين في المسابقة الأوروبية برصيد سبعة أهداف مشاركة مع المهاجم المصري لليفربول الإنجليزي محمد صلاح.

وبدا مدرب باريس سان جيرمان كريستوف غالتييه مطمئنًا الأربعاء، وقال: إنها كدمة أو ورم دموي، لا نعرف حتى الآن. ليس هناك الكثير من القلق، ضربة خلف الركبة وعلى العضلة، تعرض لها في الدقيقة 20 وارغمته على ترك مكانه لهوغو إيكيتيكي.

وعلق مبابي على اصابته عقب المباراة في ردهة غرف الملابس التقطتها قناة "كنال بلوس" قائلاً: لقد تعرضت للإصابة عندما حاولت الارتكاز على قدمي، شعرت بألم شديد.

في المقابل، قال باريس سان جيرمان إن المدافع الإسباني سيرجيو راموس الذي أصيب بدوره في المباراة وترك مكانه في الدقيقة 32 للاعب الوسط الدولي البرتغالي ريناتو سانشيس، سيجري "فحوصات إضافية" الخميس.

ويعاني النادي الباريسي الذي لا يزال يبحث عن أول لقب له في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وهو الهدف الرئيسي لملاكه القطريين، من غياب بريسنيل كيمبيمبي ونوردي موكيال بسبب الاصابة، بينما تمت اراحة البرازيلي نيمار الاربعاء كإجراء احترازي من أجل التعافي من "تعب في العضلات".