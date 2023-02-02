زوجة ألفيش تطلب الطلاق.. واللاعب يرفض لقاء عائلته

كشفت تقارير صحافية أن زوجة البرازيلي داني ألفيش طلبت الانفصال عنه في أعقاب اتهامه بالاعتداء الجنسي واغتصاب إحدى الفتيات، كما أكدت أن اللاعب مستعد لتقديم العديد من التنازلات مقابل نيل حريته مجددًا.

وتم اعتقال اللاعب بعد استجوابه بمركز للشرطة في برشلونة بشأن مزاعم تتعلق بالاعتداء الجنسي، كما فسخ نادي بوماس المكسيكي عقده معه.

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وقامت جوانا سانز زوجة اللاعب بحذف أغلب صورهما معًا على حسابها عبر تطبيق "إنستغرام" كما أشارت صحيفة "ماركا" أن محامي اللاعب تلقى طلب طلاقها من موكلّه، وأن السبب الرئيسي هو خيانته لها، سواء أقرّت المحكمة بكونه مذنبًا أم لا.

وأوضحت ماركا أن ألفيش يرفض لقاء جوانا أو أي شخص من عائلته داخل جدران سجن "بريانز 2" في مدينة برشلونة.

وبحسب صحيفة "دايلي ميل" الإنجليزية فإن اللاعب وافق على تسليم جواز سفره للسلطات وارتداء جهاز تتبع إذا أطلق سراحه في انتظار التحقيق في القضية، حسبما قال محاموه في استئناف قُدم إلى المحكمة.

ولا تزال المشاكل تلاحق المدافع، إذ ذكرت شبكة "تي واي سي" الأرجنتينية أن نادي بوماس الذي لعب له بالكاد ألفيش لمدة ستة أشهر خلال محطته الأخيرة في كرة القدم يطلب تعويضًا قدره 5 ملايين دولار من اللاعب بعد خرقه قواعد السلوك الواردة في عقده.

ولعب ألفيش بصفوف برشلونة في الفترة من 2008-2016 ثم عاد للنادي الإسباني بموسم 2021-2022 قبل الانتقال للمكسيك.

ومثل منتخب البرازيل منذ 2006 وخاض 126 مباراة دولية وسجل ثمانية أهداف.