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كوبر
كانت محطته الأخيرة مع منتخب الكونجو الديمقراطية

كوبر يتولى تدريب منتخب سوريا

دمشق - رويترز
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أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم يوم الخميس تعيين الأرجنتيني المخضرم هيكتور كوبر مدربا للمنتخب.

وذكر الاتحاد السوري بحسابه في "فيسبوك" أن كوبر (67 عاما) سيصل سوريا في الأيام المقبلة مع طاقمه المساعد، دون توضيح تفاصيل أخرى. وسبق لكوبر قيادة فالنسيا للصعود لنهائي دوري أبطال أوروبا مرتين متتاليتين قبل أكثر من 20 عاما.

كما درب إنتر ميلان وبارما في دوري الدرجة الأولى الإيطالي وقاد منتخب مصر للتأهل لكأس العالم 2018.

وكانت محطته الأخيرة مع منتخب الكونغو الديمقراطية.

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