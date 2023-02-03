تن هاغ مدرب مانشستر يونايتد يرفض التعليق على موقف غرينوود

رفض الهولندي إيرك تن هاغ، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، التعليق على عملية التحقيق الداخلي بالنادي حول مهاجم الفريق مايسون غرينوود، بعد إسقاط التهم الموجهة إليه بالاغتصاب والاعتداء.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن غرينوود (21 عاما) واجه تهما بالشروع في الاغتصاب والاعتداء، لكن دائرة الادعاء الملكية أعلنت يوم الخميس براءته من التهم الموجهة إليه، بعد انسحاب الشهود الرئيسيين في القضية وظهور أدلة جديدة تعني عدم احتمالية إدانته.

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من جانبه أصدر مانشستر يونايتد بيانا ذكر فيه أن النادي سيجري تحقيقه الخاص قبل اتخاذ أي خطوات جديدة.

وسئل تن هاغ عن غرينوود في المؤتمر الصحفي، يوم الجمعة، لكنه لم يقدم إضافة لبيان النادي.

وقال تن هاغ: لا يمكنني إضافة شيء، سأشير لبيان النادي في الوقت الراهن، لا يمكنني التعليق على تلك الإجراءات.

وتم إيقاف غرينوود، الذي تبقى عامين ونصف في عقده، كما تم منعه من التدريب أو اللعب للفريق منذ القبض عليه في يناير عام 2022.

وردا على سؤال إذا ما كان لأخبار يوم الخميس وإسقاط التهم عن غرينوود، أي تأثير على استعدادات الفريق لمواجهة كريستال بالاس يوم السبت (تعادل الفريقان في ملعب سلهرست بارك في 18 يناير الماضي بالدور الأول): علينا دائما التركيز على المباراة، بغض النظر عن أي شيء هذا عملنا وهذا سبب وجودنا هنا.