غياب ماني عن ذهاب ثمن النهائي ضد باريس سان جيرمان

لن يكون المهاجم السنغالي ساديو ماني الذي يتعافى من إصابة ابعدته عن كأس العالم في قطر، قادراً على اللحاق بفريقه بايرن ميونخ الألماني في مواجهته المنتظرة ضد باريس سان جرمان الفرنسي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في 14 فبراير الجاري، بحسب ما قال مدربه يوليان ناغلسمان الجمعة.

قال ناغلسمان الذي يستعد فريقه لمواجهة مضيفه فولفسبورغ في البوندسليغا الأحد: أنتظر عودته منتصف فبراير أو في نهايته. الأمور تسير بشكل جيّد، لا يشعر بالألم. لكن أمام باريس، سيغيب عن مباراة الذهاب.

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وتقام مباراة الذهاب بعد عشرة أيام في باريس والإياب في 8 مارس المقبل على ملعب أليانز أرينا.

وكان ماني بلغ الموسم الماضي نهائي المسابقة القارية الأولى، حيث خسر مع ليفربول الإنجليزي أمام ريال مدريد الإسباني، وحلّ وصيفاً في جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم وراء المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة.

اصيب ماني (30 عاماً) في عظمة الشظية اليمنى مطلع نوفمبر ضد فيردر بريمن، ما ابعده عن المونديال. خضع لجراحة منتصف نوفمبر وعاد إلى الجري للمرة الأولى قبل عشرة أيام، قبل أن يلمس الكرة مطلع هذا الأسبوع.