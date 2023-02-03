مدرب الوداد يعترف بمعاناة فريقه هجومياً قبل مواجهة الهلال

أقر مهدي النفطي مدرب الوداد المغربي بأن فريقه يعاني من قلة الفاعلية الهجومية قبل مواجهة الهلال السعودي في كأس العالم للأندية لكرة القدم يوم السبت، لكنه يعول على الدعم الجماهيري على أرضه للصعود للدور قبل النهائي.

وقال النفطي، الذي تولى القيادة خلفا لحسين عموتة في ثاني أيام 2023، إن المواجهة في استاد مولاي عبد الله بالرباط لن تكون سهلة، مع اختلاف مستوى الهلال بطل آسيا عن بقية الأندية المغربية.

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وأكد المدرب التونسي للصحافيين أنه يعمل على تحسين الأداء الهجومي، وعلاج ‭"‬نقطة سلبية‭"‬ تتعلق بفاعلية الأجنحة، حيث سجل ثلاثة أهداف في آخر خمس مباريات بالدوري المحلي.

وأوضح النفطي: تابعت مباريات للهلال عبر الفيديو، سيكون الموقف مختلفا عن مواجهة الفرق المغربية التي احترمها وواجهناها في الدوري وفرضت علينا الصعاب وحققنا انتصارات صغيرة أمامها، وحتى تعادلنا مع الفتح في آخر مباراة.

وأضاف مدرب ليفانتي الإسباني السابق: يجب أن نكون في قمة الجاهزية والتركيز للتمسك بفرصنا في الفوز، وأن نلعب بالقلب المغربي والودادي خاصة أننا سنلعب وسط جماهيرنا وهذا سيساعد اللاعبين في تقديم أفضل ما بوسعهم.

ويأمل الوداد في تعافي صانع اللعب أيمن الحسوني بعد إصابته في التدريبات إذ يعد ركيزة في خطة النفطي.

وتكمن نقطة قوة الوداد في صلابته الدفاعية حيث لم يستقبل أي هدف في آخر ست مباريات بالدوري، واستعاد جهود المدافع الجزائري الحسين بنعيادة بعد عودته من إصابة.

ويلتقي الفائز من المواجهة العربية مع فلامنغو البرازيلي في قبل النهائي، بينما ينتظر ريال مدريد الإسباني الفائز من مباراة الأهلي المصري وسياتل ساوندرز الأمريكي.