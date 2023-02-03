مع النصر.. رونالدو يتفوق على بدايته مع يونايتد ويوفنتوس

يعد هدف رونالدو الأول بقميص النصر هو ثالث أسرع بداية للاعب البرتغالي مع الفرق المختلفة التي دافع عن ألوانها خلال مسيرته، متفوقًا على بدايته مع مانشستر يونايتد ويوفنتوس.

وسجل رونالدو هدف التعادل لفريقه أمام الفتح ليحصد كل فريق نقطة واحدة من المباراة التي انتهت بهدفين لمثلهما ضمن منافسات الجولة 15 من دوري "روشن" السعودي للمحترفين.

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وجاء هدف رونالدو الأول مع أصفر الرياض من علامة الجزاء بعد لعبه 273 دقيقة بمختلف المسابقات وفي مباراته الثالثة مع الفريق، ليضع النصر في المرتبة الثالثة ضمن قائمة أسرع أهدافه مع الفرق الجديدة متفوقًا على مانشستر يونايتد ويوفنتوس وخلف سبورتنغ لشبونة وريال مدريد.

وسكن شباك ديبورتيفو لاكرونيا الهدف الأسرع لرونالدو في مسيرته مع أنديته الجديدة، حينما سجل من علامة الجزاء بعد مرور 35 دقيقة في افتتاحية موسم 2009-2010 من الليغا الإسبانية، في المباراة التي حسمها ريال مدريد على ملعبه بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وانتظر رونالدو 206 دقائق لعبها بمختلف البطولات ليسجل أول أهدافه مع سبورتنغ لشبونة، إذ أحرز ثنائية في شباك موريرنسي خلال الفوز بثلاثة دون رد ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري البرتغالي موسم 2002-2003.

ومع يوفنتوس، سجل رونالدو هدفين في شباك ساسوولو، جاء أولهما بعد لعبه 320 دقيقة مع الفريق، في انتصار "البيانكونيري" بهدفين لهدف ضمن منافسات الجولة الرابعة من نسخة 2018-2019 للدوري الإيطالي.

واستغرق رونالدو الفترة الأطول مع مختلف الأندية ليكتب هدفه الأول بقميص مانشستر يونايتد الإنجليزي حيث جاء بعد لعبه 566 دقيقة بجميع المسابقات، وذلك بعدما هز شباك بورتسموث بركلة حرة وصنع هدفا آخر في فوز فريقه بثلاثة أهداف دون رد بالجولة 11 من موسم 2003-2004 بالدوري الإنجليزي، لكن في فترته الثانية مع الفريق جاء هدفه الأول بعد مرور 45 دقيقة لعب فقط في شباك نيوكاسل، وهز شباك "الماغبايز" مجددًا في المباراة التي انتهت لمصلحة مانشستر 4-1 بالجولة الرابعة من موسم 2021-2022.