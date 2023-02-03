ميسي يكشف تفاصيل حديثه مع مبابي بعد النهائي.. وسبب معاناته حتى الآن

لم يحسم ليونيل ميسي، الفائز بكأس العالم لكرة القدم، مستقبله مع المنتخب الأرجنتيني ولكنه قال إنه ليس من المرجح أن يستمر في اللعب الدولي حتى النسخة المقبلة من المونديال التي تقام في عام 2026.

وقال مهاجم باريس سان جيرمان لصحيفة "أوليه" الأرجنتينية الرياضية، يوم الخميس، إنه سيصبح 39 عاما، وهذا قد يقف عائقا أمامه في المشاركة بالبطولة التي تقام بعد 3 أعوام في أمريكا، وكندا، والمكسيك.

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وقال ميسي: لست أدري، قلت هذا دائما بسبب عمري، اعتقد أنه من الصعب للغاية بالنسبة لي أن أتواجد هناك.

وأضاف: أحب لعب كرة القدم، أحب ما أقوم به، طالما أنني بخير وأشعر أنني جاهز بدنيا واستمتع، سأواصل اللعب. أعتقد أن الوقت مازال طويلا حتى موعد بطولة كأس العالم المقبلة.

وتابع: سأرى إلى أين تسير مسيرتي، وما سأفعله، وهذا يعتمد على العديد من الأمور.

وتوج ميسي (35 عاما) مسيرته المبهرة العام الماضي، عندما قاد المنتخب الأرجنتيني للفوز ببطولة كأس العالم في قطر.

وقال ميسي: بالنسبة لي، هذه بالتحديد نهاية مسيرتي، ولا أعتقد أن هناك نهاية أفضل.

وأعرب ميسي عن أمانيه بأن يظل ليونيل سكالوني، الذي يتفاوض حاليا مع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، مدربا لمنتخب البلاد.

وقال ميسي: أتمنى أن يستمر لأنني أعتقد. بغض النظر عن كل شيء، أظهر أنه شخص مهم للمنتخب الوطني، ولكل المجموعة التي بدأت تنضج معه.

وبسؤاله حول حديثه مع مبابي عن المباراة النهائية، أجاب: لم أتحدث مع كيليان حول المباراة النهائية، لا أحد يريد الحديث عن ذلك، كنت في الجانب الآخر (نهائي 2014) ولم أرد الحديث حول الأمر.

وختم حديثه: أعاني كلما شاهدت الكرة التي تصدى لها إيميليانو مارتينيز في آخر دقيقة بالنهائي، كل شيء سار بسرعة حينها، لا يمكن نسيان تلك اللقطة بسهولة.