ناغلسمان: إصابة مبابي "خطة" من سان جيرمان

توقع يوليان ناغلسمان مدرب بايرن ميونخ يوم الجمعة، مشاركة كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان في مواجهة الفريقين بذهاب دور 16 بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم 14 فبراير الجاري رغم الإصابة.

وقال سان جيرمان يوم الخميس إن مبابي سيغيب ثلاثة أسابيع بسبب إصابة بالفخذ.

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وخرج اللاعب البالغ عمره 24 عاما وهو يعرج من الشوط الأول خلال الفوز 3-1 على مونبلييه بالدوري الفرنسي يوم الأربعاء.

وأبلغ ناغلسمان مؤتمرا صحفيا: لا أعتقد أنه سيغيب أمام بايرن، لا أعرف ما حدث لكن أفترض أنه سيلعب، لغز كبير أن تذكر صفحة باريس سان جيرمان أنه سيغيب لثلاثة أسابيع.

ومبابي هو هداف النسخة الحالية من دوري الأبطال برصيد سبعة أهداف، متساويا مع محمد صلاح نجم ليفربول، وثاني الهدافين بالدوري الفرنسي برصيد 13 هدفا في تسع مباريات.

وأضاف ناغلسمان: إن لم تكن إصابة بهيكل الجسد لا أعتقد أنه سيغيب عن المباراة، من المبكر جدا الحديث عن غيابه الآن.

وأشار إلى أنها ربما تكون خطة من النادي الفرنسي.

ويلتقي بايرن، متصدر الدوري الألماني بفارق نقطة واحدة، ضيفه سان جيرمان في الإياب يوم الثامن من مارس.

وسيخوض سان جيرمان خمس مباريات بين يومي 4 و19 فبراير الجاري، ومن المتوقع غياب مبابي عن مواجهة أولمبيك مرسيليا في دور 16 بكأس فرنسا أيضا.