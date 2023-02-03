ناغلسمان: إصابة مبابي "خطة" من سان جيرمان

توقع يوليان ناغلسمان مدرب بايرن ميونخ يوم الجمعة، مشاركة كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان في مواجهة الفريقين بذهاب دور 16 بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم 14 فبراير الجاري رغم الإصابة.
وقال سان جيرمان يوم الخميس إن مبابي سيغيب ثلاثة أسابيع بسبب إصابة بالفخذ.
وخرج اللاعب البالغ عمره 24 عاما وهو يعرج من الشوط الأول خلال الفوز 3-1 على مونبلييه بالدوري الفرنسي يوم الأربعاء.
وأبلغ ناغلسمان مؤتمرا صحفيا: لا أعتقد أنه سيغيب أمام بايرن، لا أعرف ما حدث لكن أفترض أنه سيلعب، لغز كبير أن تذكر صفحة باريس سان جيرمان أنه سيغيب لثلاثة أسابيع.
ومبابي هو هداف النسخة الحالية من دوري الأبطال برصيد سبعة أهداف، متساويا مع محمد صلاح نجم ليفربول، وثاني الهدافين بالدوري الفرنسي برصيد 13 هدفا في تسع مباريات.
وأضاف ناغلسمان: إن لم تكن إصابة بهيكل الجسد لا أعتقد أنه سيغيب عن المباراة، من المبكر جدا الحديث عن غيابه الآن.
وأشار إلى أنها ربما تكون خطة من النادي الفرنسي.
ويلتقي بايرن، متصدر الدوري الألماني بفارق نقطة واحدة، ضيفه سان جيرمان في الإياب يوم الثامن من مارس.
وسيخوض سان جيرمان خمس مباريات بين يومي 4 و19 فبراير الجاري، ومن المتوقع غياب مبابي عن مواجهة أولمبيك مرسيليا في دور 16 بكأس فرنسا أيضا.
-
ميسي يكشف تفاصيل حديثه مع مبابي بعد النهائي.. وسبب معاناته حتى الآنلم يحسم ليونيل ميسي، الفائز بكأس العالم لكرة القدم، مستقبله مع المنتخب الأرجنتيني ولكنه قال إنه ليس من المرجح أن يستمر في اللعب الدولي حتى النسخة ... رياضة
-
مبابي يثير الشكوك قبل مواجهة بايرن ميونخأثارت إصابة النجم الفرنسي كيليان مبابي شكوكا بشأن إمكانية مشاركته مع باريس سان جيرمان الفرنسي في المواجهة المرتقبة أمام بايرن ميونخ الألماني في دوري ... رياضة
-
تحديد مدة غياب مبابيأعلن باريس سان جيرمان متصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم يوم الخميس أن مهاجمه الدولي كيليان مبابي سيغيب عن الملاعب ثلاثة أسابيع وسيُحرم من خوض ذهاب ثمن ... رياضة