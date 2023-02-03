هاو يؤكد أن نيوكاسل عليه التأقلم مع مكانته الجديدة

أقر إدي هاو مدرب نيوكاسل يونايتد، الجمعة، أن مكانة الفريق الجديدة كمنافس شرس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ستصعّب من قدرته على التعاقد مع لاعبين من منافسيهم المباشرين في المستقبل.

تعاقد النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية مع المهاجم أنتوني غوردون من إيفرتون والمدافع هاريسون آشبي من وست هام.

مادة اعلانية

ولكن رغبته بضم لاعب الوسط كونور غالاغر قوبل بالرفض من تشيلسي الذي رفض إرسال لاعبه الى فريق منافس على مراكز دوري أبطال أوروبا.

ويحتل نيوكاسل المركز الثالث ولم يخسر سوى مباراة واحدة في الدوري هذا الموسم.

وردًا على سؤال الجمعة خلال مؤتمر صحافي قبل المباراة ضد ضيفه وست هام السبت، عمّا إذا كانت الاندية الاخرى ترى نيوكاسل منافسًا قويًا الآن، قال: أعتقد أنه أمر صعب بالنسبة لنا.

وتابع: هذا يعتمد على اللاعب وعلى النادي، لكنني أعتقد أننا على الأرجح ندرك أنه بات يُنظر إلينا بطريقة مختلفة هذا الموسم مقارنة بالسابق. يُنظر إلينا بطريقة مختلفة من بعض الاندية وعلينا أن نتعامل مع الامر.

وفاز نيوكاسل الثلاثاء على ساوثهامبتون في اياب الدور نصف النهائي من كأس الرابطة ليبلغ مباراة نهائية في أي مسابقة للمرة الاولى منذ العام 1999، عندما خسر ضد مانشستر يونايتد في مسابقة كأس إنجلترا، مبقيًا على آماله بتحقيق لقب أول منذ العام 1969.

ويلقتي مجددًا مع مانشستر يونايتد بالذات في نهائي كأس الرابطة على ملعب ويمبلي في 26 الشهر الحالي.