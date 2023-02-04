باوليستا يعتذر عن "ركل" فينيسيوس: سامحوني

اعتذر غابرييل باوليستا مدافع فريق فالنسيا عن تدخله القوي على فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد خلال مباراة الفريقين يوم الخميس المؤجلة من المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، والتي انتهت بفوز ريال مدريد 2 - صفر.

وأكد باوليستا أنه "لم يكن متعمدا إيذاءه (فينيسيوس)."

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وحصل غابرييل باوليستا على بطاقة حمراء وطرد مباشرة بسبب التدخل العنيف ضد فينيسيوس في الدقيقة 72 من المباراة، التي أقيمت على ملعب "سانتياغو برنابيو" في مدريد، وشهدت هدفين لريال مدريد سجلهما ماركو أسينسيو وفينيسيوس في الدقيقتين 52 و54.

وسقط فينيسيوس أرضا إثر التدخل واندلعت مناوشات بين مجموعة من اللاعبين من كلا الفريقين.

ودعا تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد إلى حماية أفضل لزميله من قبل الحكام، بداعي أن التدخل كان استمرارا لسلسلة من التدخلات العنيفة ضد اللاعب هذا الموسم.

ويواجه غابرييل، مدافع أرسنال السابق، عقوبة الإيقاف مباراتين، بعد أن قررت اللجنة التأديبية بالاتحاد الإسباني لكرة القدم إضافة الإيقاف مباراة أخرى إلى إيقافه مباراة بسبب الطرد.

وسيغيب اللاعب عن صفوف فالنسيا في مباراتيه أمام جيرونا وأتلتيك بيلباو، وقد اعتذر لفينيسيوس عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال غابرييل: أتقبل الانتقاد والبطاقة الحمراء. أنا لاعب يتمتع بقوة جسدية، لكني شخص نبيل أيضا. أحترم فينيسيوس ولم أقصد أبدا إيذاءه.

وأضاف: نعاني كثيرا في هذا النادي الكبير، نمر بفترة صعبة وحالة عاطفية تتصاعد.

وتابع: أحيانا يكون من المستحيل التحكم في العاطفة. فقدت السيطرة وأطالب حقا بمسامحتي.

وتمكن فينيسيوس من مواصلة المباراة كما شارك في التدريبات يوم الجمعة استعدادا لمباراة ريال مدريد أمام ريال مايوركا في الدوري.

تجدر الإشارة إلى أن البرازيلي الدولي فينيسيوس تعرض لـ 103 تدخلات خلال هذا الموسم، وهو ما يفوق أي لاعب في جميع أندية الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا.