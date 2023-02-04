بعد تعافيه من السرطان.. هالر يفتتح رصيده التهديفي مع دورتموند

افتتح المهاجم الدولي العاجي سيباستيان هالر رصيده التهديفي مع فريقه بوروسيا دورتموند بعد ثلاثة أسابيع من تعافيه من سرطان الخصيتين، وذلك عندما سجّل الهدف الثالث لفريقه في شباك الضيف فرايبورغ يوم السبت في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.

ولعب هالر أساسياً للمباراة الثانية توالياً في رابع ظهور له رسمياً مع فريقه بعدما لعب احتياطيا ضد أوغسبورغ وماينتس، ثم استهل المباراتين ضد باير ليفركوزن وفرايبورغ.

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وسجل هالر الهدف في الدقيقة 51.

وتم تشخيص هالر بعد أيام فقط من التوقيع مع دورتموند في صيف 2022 قادما من أياكس أمستردام الهولندي وقضى بقية العام في تلقي العلاج، بما في ذلك أربع جولات من العلاج الكيميائي وعمليتين جراحيتين.

عاد الى الملاعب مطلع العام الحالي وخاض مع دورتموند دقائق قليلة في مباراة ودية ضد فورتونا دوسلدورف (5-1) في ماربيا الإسبانية في العاشر من الشهر الجاري، من دون أن ينجح في هز الشباك، لكن الأمور اختلفت في المباراة الودية الثانية بعد ثلاثة أيام بتسجيله ثلاثية في ثماني دقائق في فوز فريقه على بازل السويسري 6-صفر في ماربيا أيضا.