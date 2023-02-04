في الوقت القاتل.. كورونادو يمنح الاتحاد نقاط الطائي

أحرز إيغور كورونادو هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع ليمنح الاتحاد الفوز 1-صفر على مضيفه الطائي والتقدم لتقاسم صدارة دوري "روشن" السعودي للمحترفين يوم السبت.

وفتح النصر الباب أمام منافسيه لتقاسم الصدارة بعد تعادله في اللحظات الأخيرة 2-2 أمام مضيفه الفتح يوم الجمعة.

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وبدا أن الاتحاد سيهدر الفرصة بعدما ساد التعادل السلبي على مواجهته أمام الطائي حتى الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، عندما أطلق كورونادو تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء إلى داخل الشباك.

وبهذا الفوز الثالث على التوالي، يرتفع رصيد الاتحاد إلى 34 نقطة من 15 مباراة، لكن النصر يتفوق بفارق الأهداف عليه وعلى الشباب ثاني الترتيب.

ومني الطائي بالخسارة الخامسة على التوالي في المسابقة ليظل في المركز العاشر برصيد 18 نقطة.

وكان البرتغالي كريستيانو رونالدو قد سجل أول أهدافه مع النصر من ركلة جزاء ليعادل النتيجة في الرمق الأخير 2-2 أمام الفتح، فيما فاز الشباب 2-1 على ضمك.