مانشستر يونايتد يستعيد اتزانه وينتصر على بالاس

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على ملعب "أولد ترافورد" في مانشستر، استعاد مانشستر يونايتد نغمة الانتصارات في المسابقة بعد تعادل وهزيمة في المرحلتين الماضيتين، وتغلب على كريستال بالاس بهدفين سجلهما برونو فيرنانديز وماركوس راشفورد في الدقيقتين السابعة من ضربة جزاء و63 مقابل هدف سجله جيفري شلوب في الدقيقة 76 يوم السبت في المرحلة الثانية والعشرين من المسابقة.
وشهدت الدقيقة 71 طرد البرازيلي كاسيميرو لاعب مانشستر يونايتد.
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ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 42 نقطة لينفرد بالمركز الثالث في جدول المسابقة مؤقتا بفارق ثلاث نقاط أمام نيوكاسل الذي يلتقي ويستهام اليوم بمباراة أخرى في نفس المرحلة.
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