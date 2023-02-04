نيوكاسل يحافظ على سلسلة اللاهزيمة ويتعادل مع وست هام

لم ينجح نيوكاسل يونايتد في استغلال بدايته القوية ليتعادل 1-1 مع ضيفه وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت.



وتقدم نيوكاسل في الدقيقة الثالثة بواسطة كالوم ويلسون بعدما ألغى الحكم هدفا سجله جو ويلوك في أول 40 ثانية.



لكن وست هام عاد في النتيجة بعد نصف ساعة فقط بهدف لوكاس باكيتا.



وهيمن نيوكاسل على الشوط الثاني لكنه لم يتمكن من اختراق دفاع وست هام ليقنع بالتعادل للمرة الرابعة في آخر خمس مباريات بالدوري ويحافظ على سجله الخالي من الهزيمة للمباراة رقم 16 على التوالي في الدوري.



ويحتل نيوكاسل المركز الرابع برصيد 40 نقطة من 21 مباراة متأخرا بنقطتين عن مانشستر يونايتد الذي تغلب على كريستال بالاس في وقت سابق.



بينما يبتعد وست هام بنقطة واحدة فوق منطقة الهبوط بعدما حصد 19 نقطة من 21 مباراة.



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