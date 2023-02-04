هدف قفشة المتأخر يقود الأهلي لمواجهة ريال مدريد بعد الفوز على سياتل

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أحرز محمد مجدي (قفشة) هدفا قرب النهاية ليمنح الأهلي الفوز 1-صفر على سياتل ساوندرز والتأهل لمواجهة ريال مدريد في كأس العالم للأندية لكرة القدم المقامة في المغرب يوم السبت.
وبدت المباراة في طريقها إلى الوقت الإضافي، عندما أطلق قفشة تسديدة رائعة ارتدت من العارضة وأبعدها دفاع الفريق الأميركي، الذي يشارك في البطولة لأول مرة، لتصل إلى لاعب الأهلي ليسددها وتصطدم بأحد المدافعين إلى داخل المرمى قبل دقيقتين من النهاية.
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وبذلك يصعد الأهلي، الذي يشارك في البطولة بصفته وصيف بطل إفريقيا الوداد بسبب إقامة البطولة في المغرب، إلى الدور قبل النهائي للمرة الثالثة على التوالي.
ويلعب الأهلي ضد ريال مدريد بطل أوروبا مساء الأربعاء المقبل.
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