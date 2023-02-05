أنسر ينفرد بصدارة "السعودية الدولية للغولف" ويقترب من حسم اللقب

واصل المكسيكي إبراهام آنسر، محافظته على صدارة ترتيب منافسات اليوم الثالث من "بطولة السعودية الدولية للغولف"، المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة، وسط تنافس وإثارة كبيرة بين نخبة من أفضل لاعبي العالم، وذلك على أرضية وملعب ونادي رويال غرينز، بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ.

وتمكن المكسيكي من الاستمرار في صدارة الترتيب من خلال تسجيله 17 ضربة تحت المعدل، بينما حافظ الأميركي كاميرون يونغ على مركزه الثاني بتسجيله 15 ضربة تحت المعدل، وبفارق 5 ضربات أمام كل من مواطنه ماثيو وولف والتايلندي سادوم كايوكانغانا والأسترالي لوكاس هيربيرت أصحاب المركز الثالث بتسجيلهم 10 ضربات تحت المعدل، وسيتم حسم اللقب يوم الأحد ومعرفة البطل المتوج باللقب وبأكبر حصة من مجموع جوائز البطولة البالغ 5 ملايين دولار.

مادة اعلانية

يذكر أن بطولة السعودية الدولية قد انضمت للجولة الآسيوية كجزء من شراكة جديدة، وستكون نسخة 2023 هي الخامسة في تاريخها الذي شهد حصول مجموعة من أشهر اللاعبين العالميين على لقبها مثل الأميركي داستن جونسون الذي فاز في نسختي عام 2019 و2021، والإيرلندي الشمالي غرايم ماكداويل الذي فاز بنسخة 2020، والأميركي هارولد فارنر حامل اللقب.