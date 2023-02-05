اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
يونان
لقطة لمحاولة حل المشكلة

إلغاء مباراة في الدوري اليوناني بسبب اختلاف ارتفاع المرميين

أثينا - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

ألغيت مباراة المتصدر أيك أثينا وأتروميتوس في الدوري اليوناني لكرة القدم بعدما تأكد الحكام من وجود اختلاف بين ارتفاع المرميين.

وقبل انطلاق المباراة بلحظات قام الحكام بقياس الارتفاع بعد اعتراض أيك أثينا الفريق الضيف.

وقال النادي إنه اكتشف الاختلاف في ارتفاع المرميين بعدة سنتيمترات أثناء فحص الملعب قبل بداية المباراة.

وبالرغم من المحاولات وتأجيل المباراة لمدة ساعة ونصف الساعة لم تحل المشكلة.

وستحدد محكمة يونانية رياضية الموعد الجديد للمباراة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مقاطع دعائية لكوريا الشمالية.. مسابح ومسارح ومتنزهات مقاطع دعائية لكوريا الشمالية.. مسابح ومسارح ومتنزهات
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط