إلغاء مباراة في الدوري اليوناني بسبب اختلاف ارتفاع المرميين

ألغيت مباراة المتصدر أيك أثينا وأتروميتوس في الدوري اليوناني لكرة القدم بعدما تأكد الحكام من وجود اختلاف بين ارتفاع المرميين.

وقبل انطلاق المباراة بلحظات قام الحكام بقياس الارتفاع بعد اعتراض أيك أثينا الفريق الضيف.

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وقال النادي إنه اكتشف الاختلاف في ارتفاع المرميين بعدة سنتيمترات أثناء فحص الملعب قبل بداية المباراة.

وبالرغم من المحاولات وتأجيل المباراة لمدة ساعة ونصف الساعة لم تحل المشكلة.

وستحدد محكمة يونانية رياضية الموعد الجديد للمباراة.