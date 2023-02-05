القائد السابق لبايرن ميونخ يتهم نوير بالجحود

اتهم شتيفان إيفنبرغ القائد السابق لفريق بايرن ميونخ الألماني، القائد الحالي للفريق مانويل نوير بالجحود بعد تصريحاته ضد النادي البافاري.
كان حارس المرمى نوير، الذي يغيب عن الملاعب حتى نهاية الموسم بسبب كسر في الساق، قد انتقد النادي خلال مقابلة لكل من صحيفة "سودويتشه تسايتونغ" وموقع "ذا أثلتيك" الإخباري، بسبب إقالة توني تابالوفيتش الذي درب نوير في بايرن منذ انضمامه للفريق عام 2011، ويعد صديقا مقربا له.
وقال نوير: كانت صدمة بالنسبة لي، شعرت وكأن قلبي يُنتزع مني، هو أصعب شيء مررت به في مسيرتي.
وأضاف: نريد أن نكون مختلفين، أن نكون مثل العائلة في بايرن ميونخ. لكن حدث شيء لم أشهده من قبل هنا، ووصف قرار النادي بأنه "لغز".
وجاءت تلك التصريحات بعد أسابيع صعبة مر بها نوير، حيث تلقى صدمة الخروج مع المنتخب الألماني من دور المجموعات بكأس العالم 2022، ثم تعرض للإصابة بكسر في الساق خلال ممارسة التزلج في فترة الأجازة وهو ما أثار انتقادات ضده، وبعدها جاء قرار إقالة تابالوفيتش، ثم التعاقد مع الحارس السويسري يان سومر الذي لا يتوقع أن يلعب دور الحارس الثاني بعد عودة نوير.
وقال إيفنبرغ (54 عاما) لمحطة "سبورت1" يوم الأحد: لا يمكن نسيان ما فعله بايرن من أجله.
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