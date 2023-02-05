المكسيكي أنسر بطل النسخة الخامسة من بطولة السعودية الدولية للغولف

حقَّق المكسيكي أبراهام أنسر لقب بطولة السعودية الدولية للغولف، وحصل بجانب كأس البطولة على مبلغ مليون دولار من القيمة الكبرى للجائزة المالية البالغة 5 ملايين دولار.

وتوَّج الرئيس التنفيذي لغولف السعودية نوح علي رضا، البطل أنسر باللقب بعد أن قدَّم المكسيكي أداء قويا طوال مدة المنافسات بتصدره الترتيب منذ اليوم الأول حتى اللحظة الأخيرة.

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ونجح أنسر في حسم اللقب بعد أن سجَّل 19 ضربة تحت المعدل وضعته في المركز الأول أمام الأميركي كاميرون يونغ، الذي استمر في تقديم مستوى مميز حتى النهاية، محافظًا على مركز الوصافة لليوم الثالث على التوالي بتسجيله 17 ضربة تحت المعدل، وبفارق ضربتين عن الأسترالي لوكاس هيربيرت صاحب المركز الثالث.