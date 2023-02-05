اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
أنسر
أنسر تصدر الترتيب منذ اليوم الأول حتى اللحظة الأخيرة

المكسيكي أنسر بطل النسخة الخامسة من بطولة السعودية الدولية للغولف

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

حقَّق المكسيكي أبراهام أنسر لقب بطولة السعودية الدولية للغولف، وحصل بجانب كأس البطولة على مبلغ مليون دولار من القيمة الكبرى للجائزة المالية البالغة 5 ملايين دولار.

وتوَّج الرئيس التنفيذي لغولف السعودية نوح علي رضا، البطل أنسر باللقب بعد أن قدَّم المكسيكي أداء قويا طوال مدة المنافسات بتصدره الترتيب منذ اليوم الأول حتى اللحظة الأخيرة.

ونجح أنسر في حسم اللقب بعد أن سجَّل 19 ضربة تحت المعدل وضعته في المركز الأول أمام الأميركي كاميرون يونغ، الذي استمر في تقديم مستوى مميز حتى النهاية، محافظًا على مركز الوصافة لليوم الثالث على التوالي بتسجيله 17 ضربة تحت المعدل، وبفارق ضربتين عن الأسترالي لوكاس هيربيرت صاحب المركز الثالث.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مقاطع دعائية لكوريا الشمالية.. مسابح ومسارح ومتنزهات مقاطع دعائية لكوريا الشمالية.. مسابح ومسارح ومتنزهات
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط