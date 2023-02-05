كلوب: لم أفقد الثقة في اللاعبين

رفض الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، الدفاع عن لاعبيه عقب الهزيمة أمام وولفرهامبتون صفر - 3، يوم السبت، ضمن منافسات المرحلة 22 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
وقال كلوب عقب المباراة: اليوم كان تجسيدا لكل مشاكلنا، في مباراة مثل تلك لم يكن مسموحا ما حدث لنا، يمكنك أن تنتقد أو تحكم علينا وستكون على حق، ما حدث في أول 12 دقيقة لا يمكن السماح له بالحدوث مجددا.
وأضاف: بداية المباراة كانت مؤسفة، كان ذلك عكس ما يجب علينا فعله، لا يمكنني شرح ما حدث هذا لا يمكن أن يحدث، لقد تسببنا في المشاكل التي أصابتنا، وهذا ما يمكن للجميع رؤيته.
وختم: لا أعتقد أن اللاعبين في أفضل أحوالهم لكنني أعلم كم هم جيدون، تلك الأشياء تحدث لأننا لم نساعد أنفسنا في ذلك الوقت، لم أفقد الثقة في اللاعبين لكنني أعلم جيدا ما نحن بحاجة لتطويره.
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