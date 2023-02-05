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نابولي
هذا هو الفوز الخامس توالياً لنابولي في الدوري

نابولي يواصل زحفه نحو لقبه الأول منذ 1990

نابولي - فرانس برس
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واصل نابولي زحفه للظفر بلقبه الأول منذ عام 1990 بفوزه على مضيفه سبيتسيا 3-صفر الأحد، وذلك ضمن منافسات المرحلة 21 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وفرض النيجيري فيكتور أوسيمين نفسه نجماً للمباراة بتسجيله هدفين (68 و73)، معززاً صدارته في ترتيب الهدافين إلى 16 هدفاً، فيما سجل الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا هدف السبق من ركلة جزاء في الدقيقة 47.

وهو الفوز الخامس توالياً لنابولي في الدوري منذ خسارته الوحيدة هذا الموسم أمام إنتر صفر-1 في المرحلة السادسة عشرة.

ويقدّم النادي الجنوبي الذي حقق فوزه الثامن عشر أداء رائعاً هذا الموسم في سعيه المستمر للفوز بلقبه الأول في "سيري أ" منذ العام 1990 حين قاده الراحل الأسطورة الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا إلى لقبه الثاني في تاريخه بعد 1987.

ويحلّق نابولي منفرداً في الصدارة حيث رفع رصيده إلى 56 نقطة، متقدماً بفارق 16 نقطة عن مطارده المباشر إنتر الذي يستقبل في ديربي مادونينا جاره ميلان في وقت لاحق اليوم في قمة مباريات هذه المرحلة. في المقابل، تجمد رصيد سبيتسيا الذي مُني بخسارته الرابعة توالياً في مختلف المسابقات والساعي لتفادي الهبوط عند 18 نقطة في المركز السابع عشر.

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