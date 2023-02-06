غوارديولا يرفع راية التحدي بعد الخسارة من توتنهام

رفض الإسباني بيب غوارديولا الاستسلام بشأن قدرة فريقه على المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم خلال الموسم الحالي، رغم الخسارة أمام توتنهام هوتسبير في المسابقة يوم الأحد ، معربا في الوقت ذاته عن امتنانه للاعبي الفريق.
ورفض مانشستر سيتي هدية منافسه أرسنال الثمينة للاقتراب منه في سباق المنافسة على لقب المسابقة، بعدما تلقى خسارة مباغتة صفر - 1 أمام مضيفه توتنهام هوتسبير، يوم الأحد، في المرحلة الثانية والعشرين للمسابقة.
وبقي مانشستر سيتي، حامل اللقب في الموسمين الماضيين، في المركز الثاني برصيد 45 نقطة، ليظل متأخرا بفارق 5 نقاط عن أرسنال (المتصدر)، الذي مازال يمتلك مباراة مؤجلة.
وكان سيتي يأمل في تقليص الفارق إلى نقطتين مع أرسنال، الذي خسر صفر - 1 أمام مضيفه إيفرتون، يوم السبت، في نفس المرحلة بالمسابقة، لكنه فشل في تحقيق مبتغاه بعدما نال هزيمته الرابعة في المسابقة خلال الموسم الحالي، مواصلا نتائجه المهتزة في الفترة الأخيرة بالبطولة، عقب تحقيقه 4 انتصارات فقط خلال لقاءاته الثمانية الأخيرة بالدوري الإنجليزي.
وقال غوارديولا في تصريحات نقلها حساب مانشستر سيتي على موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي، عقب اللقاء الذي جرى في العاصمة البريطانية لندن: لدي الكثير من الامتنان لهؤلاء اللاعبين.
وأضاف غوارديولا: الطريقة التي حاولنا بها القتال حتى النهاية كانت جيدة، غدا سنفكر وننظر إلى ما حدث في تلك المواجهة.
وتابع: بعد ذلك سنواجه أستون فيلا في اللقاء المقبل. ستكون المواجهة صعبة.
واختتم غوارديولا حديثه قائلا: إنه موسم طويل للغاية بالنسبة لنا وجميع فرق المسابقة، ولكننا سنحاول الاستمرار.
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