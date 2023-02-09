الشباب يقسو على الباطن برباعية ويحافظ على الصدارة

سجل كريستيان غوانكا هدفين قبل نهاية الشوط الأول ليقود الشباب للفوز 4-2 على الباطن المتعثر في مستهل الجولة 16 من دوري "روشن" السعودي للمحترفين يوم الخميس.



ورفع انتصار الشباب، وهو الثالث على التوالي في الدوري، رصيده إلى 37 نقطة من 17 مباراة ليتقدم بفارق ثلاث نقاط عن النصر والاتحاد في المركزين الثاني والثالث على الترتيب بعد أن خاضا 15 مباراة لكل منهما.



وتقدم الباطن، متذيل الترتيب بثلاث نقاط من 16 مباراة، عن طريق رينزو لوبيز في الدقيقة 31.



وتعادل الشباب في الدقيقة 45 بعدما سدد غوانكا ركلة جزاء بنجاح في شباك الحارس مارتن كامبانيا قبل أن يقلب الطاولة ويسجل الهدف الثاني في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع للشوط الأول.



وسجل إيفر بانيغا الهدف الثالث في الدقيقة 62 من ركلة جزاء قبل أن يعزز كارلوس جونيور فوز الشباب بالهدف الرابع في الدقيقة 83.



ورد يوسف الشمري وقلص الفارق للباطن بعدها بثلاث دقائق لتنتهي المباراة بفوز كبير للشباب.

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