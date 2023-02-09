اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
الشباب
الشباب يحول تأخره بالنتيجة إلى انتصار للمرة الثالثة هذا الموسم

الشباب يقسو على الباطن برباعية ويحافظ على الصدارة

الباطن - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

سجل كريستيان غوانكا هدفين قبل نهاية الشوط الأول ليقود الشباب للفوز 4-2 على الباطن المتعثر في مستهل الجولة 16 من دوري "روشن" السعودي للمحترفين يوم الخميس.

ورفع انتصار الشباب، وهو الثالث على التوالي في الدوري، رصيده إلى 37 نقطة من 17 مباراة ليتقدم بفارق ثلاث نقاط عن النصر والاتحاد في المركزين الثاني والثالث على الترتيب بعد أن خاضا 15 مباراة لكل منهما.

وتقدم الباطن، متذيل الترتيب بثلاث نقاط من 16 مباراة، عن طريق رينزو لوبيز في الدقيقة 31.

وتعادل الشباب في الدقيقة 45 بعدما سدد غوانكا ركلة جزاء بنجاح في شباك الحارس مارتن كامبانيا قبل أن يقلب الطاولة ويسجل الهدف الثاني في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع للشوط الأول.

وسجل إيفر بانيغا الهدف الثالث في الدقيقة 62 من ركلة جزاء قبل أن يعزز كارلوس جونيور فوز الشباب بالهدف الرابع في الدقيقة 83.

ورد يوسف الشمري وقلص الفارق للباطن بعدها بثلاث دقائق لتنتهي المباراة بفوز كبير للشباب.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
أسرة لبنانية تهرب من الأزمة الاقتصادية لتصبح مفقودة في أنطاكيا المنكوبة بالزلزال أسرة لبنانية تهرب من الأزمة الاقتصادية لتصبح مفقودة في أنطاكيا المنكوبة بالزلزال
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط