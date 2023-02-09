سكالوني ينافس أنشيلوتي وغوارديولا على جائزة "فيفا" لأفضل مدرب

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) يوم الخميس عن القائمة النهائية للأسماء المرشحة لنيل جائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2022 حيث سيتنافس ليونيل سكالوني، الذي قاد الأرجنتين لنيل لقب كأس العالم بقطر نهاية العام الماضي، لأول مرة على نيل الجائزة مع اثنين من المدربين المخضرمين.



وضمت القائمة النهائية الأرجنتيني سكالوني الذي قاد بلاده للفوز بلقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخها، ليحقق المنتخب القادم من أميركا الجنوبية البطولة لأول مرة منذ عام 1986.



وسينافس سكالوني الثنائي المؤلف من الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الذي قاد ريال مدريد للفوز بثنائية دوري الدرجة الأولى الإسباني ودوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، والإسباني بيب غوارديولا الذي حقق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر سيتي.



وترشح سكالوني للمرة الأولى وأصبح ثالث مدرب أرجنتيني ينضم للقائمة النهائية بعد ماوريسيو بوكيتينو عام 2019 ومارسيلو بيلسا عام 2020.



ولم يظهر أنشيلوتي في القائمة النهائية للجائزة المقدمة من الفيفا من قبل، بينما ظهر غوارديولا مرتين من قبل ولم يفز بالجائزة.



وسيتم الإعلان عن الفائز بالجائزة ضمن اعلان الجوائز في حفل سيقيمه الفيفا يوم 27 فبراير المقبل في باريس.



كما أعلن الفيفا عن القائمة النهائية لجائزة أفضل مدرب في فئة السيدات.



وسيتنافس على الجائزة الفرنسية سونيا بومباستور مدربة أولمبيك ليون الفرنسي والسويدية بيا سوندهاغ مدربة منتخب البرازيل والهولندية سارينا فيغمان مدربة منتخب إنجلترا للسيدات.

مادة اعلانية