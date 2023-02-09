نجم بايرن ميونخ يستعين بمغني "أوبرا" لمساعدته في المباريات

أوضحت تقارير صحافية أن الفرنسي دايوت أوباميكانو نجم بايرن ميونخ قرر الاستعانة بمغني للأوبرا لمساعدته في حل مشكلة يعاني منها داخل أرض الملعب.

وانتقل أوباميكانو من لايبزيغ إلى بايرن ميونخ عام 2021 مقابل 40 مليون يورو، ولعب دورًا كبيرًا مع منتخبه الذي وصل للنهائي خلال كأس العالم 2022.

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ووفقًا لـ "بيلد" الألمانية فإن اللاعب كان يعاني من مشاكل في الحبال الصوتية أثناء المباريات وخاصة في نهايتها. هذه المشكلة أدت في كثير من الأحيان إلى إصابته بالتهاب في الحلق بعد المباراة.

واتخذ البالغ من العمر 24 عامًا قرارًا جريئًا بتعيين مغني أوبرا شخصيًا لمساعدته، وعلّمه الأخير بعض الحيل حول كيفية استخدام الحبال الصوتية بطريقة أقل مجهودًا، مما مكنه من الحديث مع زملائه بصوت أعلى ولفترة أطول على أرض الملعب.

وقال اللاعب لـ "بيلد": لقد غنينا معًا، وقام بتدريبي، الآن يمكنني أن أصرخ بصوت عال، يمكنني إعطاء التعليمات من جميع أنحاء الملعب.