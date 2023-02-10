أنشيلوتي ودياز.. المواجهة الأولى على الخط بعد 8 لقاءات في شبابهما

يشهد نهائي كأس العالم للأندية المواجهة الأولى بين الأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال والإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد كمدربين، بعدما التقوا سابقًا 8 مرات حينما كانا يركضان على العشب الأخضر.

ويواجه ريال مدريد نظيره الهلال في نهائي البطولة العالمية مساء السبت بملعب الأمير مولاي عبد الله في العاصمة المغربية الرباط.

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والتقى رأس الحربة دياز بلاعب الوسط أنشيلوتي في الدوري الإيطالي خلال 8 مباريات بين موسمي 1982-1983 و1988-1989، انتصر كل منهما في 3 مناسبات وفصل التعادل بينهما مرتين.

وانتقل دياز إلى نابولي من ريفيربليت مطلع موسم 1982-1983، حينها كان أنشيلوتي يدافع عن شعار نادي العاصمة روما، وفي المواجهة الأولى انتصر روما بخماسية مقابل هدفين على النادي الجنوبي وسجل كلا اللاعبين هدفًا وحيدًا.

وفي الموسم التالي انتقل الأرجنتيني إلى أفيلينو، ولعب 3 مباريات أمام أنشيلوتي روما، فاز "الذئاب" في مباراتين منها وفاز أفيلينو مرة وحيدة، وهز دياز شباك روما خلال الانتصار بهدف دون رد والخسارة بخمسة أهداف مقابل هدف.

وجاءت المواجهاتان الخامسة والسادسة بينهما ودياز يرتدي قميص فيورنتينا بينما حافظ أنشيلوتي على مركزه في روما، فاز فيورنتينا في الأولى 2-1 وسجل دياز هدفًا خلالها، وساد التعادل بينهما بهدف لمثله إيابًا كان من توقيع دياز لـ "الفيولا" أيضًا.

أما المناسبتين الأخيرتين، فكانتا بعدما انتقل أنشيلوتي إلى ميلان، لعب دياز أحدهما مع فيورنتينا وسجل الهدف الأول في فوز فيرونتينا على ميلان بهدفين دون رد بملعب سان سيرو قبل أن يضع باجيو بصمته بالهدف الثاني عقب دقيقتين فقط.

وختم ديربي الغضب أو "ديلا مادونينا" مواجهات دياز وأنشيلوتي في إياب موسم 1988-1989، بعدما انتقل الأول لإنتر ميلان، وانتهى اللقاء كما بدأ سلبيًا.

وبشكل عام تبارى الثنائي في 625 دقيقة بالدوري الإيطالي، بلغ رصيد أنشيلوتي التهديفي هدفًا وحيدًا أمام دياز بينما هز الأرجنتيني شباك زملاء خصمه 6 مرات.