أنشيلوتي يحذر: الكثير من لاعبي الهلال هزموا الأرجنتين

أكد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أن منافسه الهلال السعودي جدير بالاحترام وطالب لاعبيه بالاستمتاع باللعب أمام ممثل قارة آسيا في نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم في المغرب يوم السبت.



وأبلغ أنشيلوتي مؤتمرا صحفيا في الرباط يوم الجمعة: الهلال فريق جيد يتمتع بقدرات فردية، يملك الكثير من اللاعبين بمنتخب السعودية الذي هزم الأرجنتين في كأس العالم، وعناصر من أصحاب الخبرة في أوروبا، فاز الهلال على فلامنغو وهو فريق جدير بالاحترام.



وشق الهلال طريقه للنهائي بالفوز أولا على الوداد صاحب الضيافة‭ ‬وبطل إفريقيا بركلات الترجيح، ثم أطاح بفلامنغو بطل أميركا الجنوبية بفوزه على الفريق البرازيلي 3-2 في قبل النهائي.



وتابع المدرب الإيطالي: نحترم البطولة، إنه نهائي لكأس العالم، تخوض هذه النوع من المباريات مرات قليلة، الفائز سيكون بطل العالم وهذا تحد مهم جدا ولقب ثمين لأنه من الصعب الوصول إلى هنا.



"ريال مدريد يحترم كل النهائيات، أطلب من الفريق الاستمتاع ولدينا رغبة كبيرة في الفوز لأنه يعطينا دفعة معنوية للمستقبل، إنه النهائي السادس لي من هذا النوع خلال 40 عاما لذا فهي فرصى نادرة".



ويلتقي أنشيلوتي برامون دياز مدرب الهلال لأول مرة، لكن المدرب الإيطالي يتذكر أنه واجه منافسه الأرجنتيني داخل الملعب قبل أربعة عقود في إيطاليا.



وأوضح لاعب وسط روما وميلان السابق: واجهت رامون حين كان لاعبا في نابولي قبل 40 عاما، أتذكر أنني سجلت هدفا رائعا، كان مهاجما متميزا وشرسا وبارعا في ألعاب الهواء، ترك بصمة جيدة مع كل الفرق التي مثلها، إنها أول مواجهة لنا كمدربين.



ووصل المهاجم كريم بنزيمة والمدافع إيدر ميليتاو إلى المغرب بعد الغياب عن الفوز 4-1 على الأهلي المصري في قبل النهائي للإصابة، وأكد أنشيلوتي وجود فرصة لمشاركتهما أمام الهلال.



ورد أنشيلوتي على تكهنات انتقاله لتدريب منتخب البرازيل قائلا: لدي عقد مع ريال حتى 2024.



مادة اعلانية