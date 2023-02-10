الزمالك يخسر في مستهل مشواره بدوري الأبطال أمام بلوزداد

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استهل الزمالك المصري مشواره في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم بهزيمة 1-صفر أمام ضيفه شباب بلوزداد الجزائري يوم الجمعة.
سجل ليونيل وامبا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 57 من ركلة جزاء احتسبها الحكم عقب لمسة يد من نبيل عماد "دونغا" في المنطقة.
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وتصدر شباب بلوزداد المجموعة الرابعة برصيد ثلاث نقاط في انتظار مباراة الترجي التونسي والمريخ السوداني يوم السبت في المجموعة ذاتها.
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