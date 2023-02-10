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سالم الدوسري
احتفال لاعبي الهلال أمام فلامنغو

الصحف الإسبانية: الهلال يثبت تفوق الكرة السعودية

العربية.نت
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وصفت الصحف الإسبانية وصول الهلال لنهائي كأس العالم للأندية وملاقاة ريال مدريد بأنه مثال واحد فقط على نجاح السعودية المبهر على مستوى كرة القدم.

ويقف الهلال، الباحث عن مفاجأة تاريخية، بين فريق العاصمة الإسبانية وإحراز لقب قياسي خامس في كأس العالم للأندية في كرة القدم، عندما يلتقيان يوم السبت في الرباط خلال نهائي البطولة.

ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية تقريرًا مطولًا عنونته بـ "كرة القدم في السعودية تستعد لغزو العالم، الهلال مثال على ذلك"، وعددت به شواهد تفوق اللعبة مؤخرًا.

وأوضحت "ماركا" أن أسباب تفوق الكرة السعودية ظهر جليًا في وصول الهلال للنهائي العالمي بالإضافة إلى نجاح النصر في التعاقد مع قائد منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو واستحواذ صندوق الاستثمارات العامة على نادي نيوكاسل الإنجليزي، بالإضافة إلى النجاح في استضافة كأس آسيا 2027، والاهتمام بالكرة النسائية وتشكيل منتخب نسائي أصبح مصنفًا من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وأخيرًا الفوز على بطل كأس العالم 2022 الأرجنتين في دور مجموعات المسابقة.

وعن المباراة النهائية قالت الصحيفة: وصول الهلال إلى نهائي كأس العالم للأندية كأول نادٍ سعودي يحقق هذا الإنجاز، يظهر أن كرة القدم تسير على الطريق الصحيح وأن هذا النجاح وجد ليبقى.

وختمت: الهلال هو ثالث بطل آسيوي يصل إلى النهائي في التاريخ، كتيبة رامون دياز سيطرت على القارة الصفراء في السنوات الأخيرة.

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