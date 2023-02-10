دياز: الهلال يمثل بلداً بأسره.. وريال مدريد "التجربة الأهم"

شدّد الأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال السعودي على أهمية عدم ارتكاب الأخطاء أمام ريال مدريد خلال لقاء الفريقين مساء السبت بالعاصمة المغربية الرباط على لقب كأس العالم للأندية.
وقال دياز في المؤتمر الصحفي: لعبنا جيداً أمام فلامنغو، تحكمنا بالكرة بطريقة رائعة، والأهم الآن أمام ريال مدريد هو عدم ارتكاب الأخطاء.
وتابع: نعمل بطريقة هادئة وبتركيز عالٍ جدًا، نعلم نقاط القوة والضعف عند ريال مدريد، هذه النسخة تعد إحدى أهم تجاربنا لأننا سنواجه فريقًا بحجم العملاق الإسباني.
وأضاف: نمثل بلداً بأسره، هذا النوع من المباريات يحتاج إلى التركيز والتحضير الجيد.
وعن خشيته من مشاركة بنزيمة في المباراة، أجاب المهاجم الدولي السابق البالغ راهناً 63 عاماً: كريم لاعب رائع وكبير، لدينا أكثر من تكتيك لهذا اللقاء بصرف النظر عن مشاركته. سنعمل على إغلاق المساحات ولدينا أيضاً هجوم جيد باستطاعته التسجيل.
وشرح حارس الهلال عبدالله المعيوف أن "التحضير النفسي" بالغ الأهمية في هكذا مباريات، مشيراً الى العمل على كافة التفاصيل مع دياز.
وختم: نشكر الجماهير المغربية على حفاوة استقبالهم ودعمهم الدائم لنا منذ وصولنا للبلاد.
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