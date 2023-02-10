لاعبو الهلال ضد ريال مدريد.. فوزان وخسارة نهائي

يمتلك 3 لاعبين فقط من قائمة الهلال الحالية خبرة مواجهة ريال مدريد سابقًا، إذ لعب الثلاثي 10 مباريات أمام العملاق الإسباني، كان الفوز حليفهم في مرتين، وخسروا 4 مرات وفصل التعادل في مثلها.

ويتنافس الهلال مع نظيره ريال مدريد مساء السبت على ملعب الأمير مولاي عبدالله بالعاصمة المغربية الرباط على لقب كأس العالم للأندية.

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ومن بين لاعبي الهلال الحاليين، لم يسبق لأحدهم مواجهة بطل أوروبا في 14 مرة سابقة، سوى سالم الدوسري والأرجنتيني لوسيانو فييتو والنيجيري أوديون إيغالو.

وانتقل سالم الدوسري إلى صفوف فياريال الإسباني معارًا في شتوية موسم 2017-2018 وقضى مع النادي الإسباني 6 أشهر، واجه ريال مدريد خلالها مرة وحيدة خلال آخر مباريات الموسم، نزل بديلًا في الشوط الثاني ولعب 33 دقيقة في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي 2-2 على ملعب "لا سيراميكا".

ودافع إيغالو عن شعار غرناطة الإسباني مرتين معارًا من أودينيزي الإيطالي، الأولى بين عامي 2009 و2010 والثانية من 2011 وحتى 2014، خاض خلالها 3 مباريات أمام ريال مدريد، خسر ذهابًا وإيابًا بموسم 2011-2012 وانتصر غرناطة على ملعبه بهدف دون رد في إياب موسم 2012-2013.

أما الأرجنتيني فييتو فكان له نصيب الأسد من المواجهات أمام النادي صاحب العدد الأكبر من البطولات القارية في العالم، لعب أمامه في 6 مناسبات خلال 3 بطولات بقمصان 3 أندية مختلفة: إشبيلية وأتليتكو مدريد وفياريال.

وخسر فييتو مع إشبيلية نهائي كأس السوبر الأوروبي مطلع موسم 2016-2017 أمام ريال مدريد 3-2 على ملعب لاركندال في النرويج، وفي كأس الملك بالموسم ذاته، لعب لـ 55 دقيقة خلال تعادل إشبيلية وريال مدريد بثلاثة أهداف لمثلها بإياب دور الـ16 بعد فوز النادي العاصمي بثلاثية دون رد ذهابًا.

وفي موسم 2014-2015 من "الليغا" الإسبانية مع فياريال، خسر فريق فييتو 2-0 ذهابًا فيما ساد التعادل الإيجابي بهدف لمثله إيابًا.

وفي الموسم التالي ولكن بقميص أتليتكو مدريد، سجل البديل فييتو هدف التعادل لفريقه بعدما تقدم بنزيمة لريال مدريد لتنتهي المباراة بهدف ونقطة لكل فريق على ملعب فيسنتي كالديرون، وتواجد على بنك الاحتياط في مباراة الإياب.

ولعب فييتو دقيقة وحيدة خلال فوز إشبيلية على "الميرينغي" بهدفين لهدف ضمن الجولة 18 من موسم 2016-2017 الذي احتضنه ملعب رامون سانشيز بيزخوان.