ناغلسمان يطلب من الصحافيين الابتعاد عن نوير

رفض يوليان ناغلسمان، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، إعطاء أي تفاصيل بشأن محادثاته مع مانويل نوير، حارس مرمى الفريق المصاب، عقب المقابلة المثيرة للجدل، ولكنه يأمل أن يتم نسيان هذا الموضوع.

وقال ناغلسمان يوم الجمعة: كل شيء أناقشه مع اللاعبين يظل سريا. أعلم ويمكنني تفهم أن هذا موضوع مثير للغاية.

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وطالب ناغلسمان من الصحافيين ترك اللاعب.

وأضاف: من المهم لمانويل أن يتم غلق هذا الموضوع في وقت ما.

وانتقد نوير، الذي يغيب عن الفريق لنهاية الموسم بسبب كسر في الساق، مسؤولي بايرن لسماحهم برحيل توني تابالوفيتش، مدرب حراس المرمى، الذي تدرب معه نوير منذ انضمامه للنادي في 2011 والذي كان صديقه وإشبينه في حفل زفافه.

وقال نوير في مقابلة مع صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" وبوابة "ذي أثلتيك": بالنسبة لي كانت ضربة موجعة عندما كنت بالفعل مستلقيا على الأرض. شعرت أنه تم نزع قلبي مني، كان هذا أصعب شيء أمر به في مسيرتي.

وبسبب تلك التصريحات، انتقد مسؤولو النادي نوير، حيث قال حسن صالح حميديتش، عضو مجلس الإدارة للشؤون الرياضية إن نوير يضع مصالحه الشخصية في المقدمة.

وبسؤاله عما إذا كان نوير سيظل قائدا للفريق، أكد ناغلسمان أنه لا يوجد أي تغيير.

وتعاقد بايرن مؤخرا مع مايكل ريتشنر، ليكون بديلا لتابالوفيتش، حيث عمل ريتشنر في السابق مع ناغلسمان في هوفنهايم.

وقال ناغلسمان: قرأت تقارير تقول أنني قمت بتعيين صديقي. إنه ليس صديقي. إنه أفضل حل.

وأضاف: مايكل ريتشنر مدرب حراس مرمى متميز ومبتكر، ولديه رؤية جيدة للمواهب. من الجيد دائما أن تعمل مع شخص عملت معه من قبل.