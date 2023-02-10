هاو يشعر بالقلق بشأن حالة أتسو لاعب نيوكاسل السابق

أعرب إيدي هاو، المدير الفني لفريق نيوكاسل الإنجليزي لكرة القدم، عن قلقه فيما يتعلق بكريستيان أتسو، لاعب نيوكاسل وبورنموث السابق، وسط تقارير متضاربة بشأن حالة لاعب فريق هاتاي سبور التركي الحالي، عقب الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا يوم الإثنين وخلف أكثر من 21 ألف قتيل.

وذكرت تقارير أن أتسو ، الذي قضى 5 سنوات مع نيوكاسل بعدما قضى ستة أشهر معارا لفريق بورنموث تحت قيادة هاو في موسم 2015 - 2016، مازال مفقودا في أعقاب الهزات الأرضية.

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وظهر تحديث إيجابي فيما يتعلق بأتسو عندما قال مصطفى عزت نائب رئيس هاتاي سبور إنه تم إخراج اللاعب من تحت الأنقاض يوم الثلاثاء، ولكن النادي لم يؤكد مكان اللاعب في اليوم التالي، وذكر أنه لا يوجد أي تحديث فيما يتعلق بحالة أتسو.

وكان هاو يفكر في أتسو وعائلته قبل أن يلتقي الفريقان السابقان يوم السبت، وقال" إنه أمر مقلق للغاية.

وتابع: استمتعت حقا بالعمل مع كريستيان، إنه لاعب عظيم، دعواتنا له ولعائلته.

وأضاف: نتمنى سماع أنباء جيدة، نتمنى أن يكون بخير، ولكننا قلقون للغاية بشأنه وبشأن حالته هذا الأسبوع.

وأردف: كان الأمر صعبا لأن هناك بعض القصص المتضاربة التي تخرج بشأن مكان تواجده، لذلك كان الامر صعبا. لا يمكنني تصور شعور عائلته.

وأكد:ولكن من صميم قلوبنا، نتمنى أن يكون بصحة جيدة ونتمنى نهاية إيجابية.