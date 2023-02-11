التعادل يخيم على مباراة نيوكاسل وبورنموث

أحرز ميغيل ألميرون هدفا وأبعد زميله كيران تريبيير الكرة من على خط المرمى ليتعادل نيوكاسل يونايتد 1-1 مع بورنموث المتعثر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت.



وتعادل نيوكاسل بذلك للمرة الخامسة في آخر ست مباريات.



وتقدم بورنموث بهدف في الدقيقة 30 حيث استغل ماركوس سينسي ركلة ركنية نادرة وسدد من مدى قريب داخل المرمى.



وتلقى نيوكاسل دفعة بعدما شارك المنضم حديثا أنتوني غوردون بدلا من المصاب جو ويلوك في الدقيقة 36، وأدرك ألميرون التعادل قبل الاستراحة مباشرة بعدما تابع كرة سددها زميله شون لونغستاف.



وأهدر غوردون فرصة سهلة لتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 70 بعدما تابع كرة مرتدة وسدد خارج المرمى من مدى قريب، حيث فشل نيوكاسل في ترجمة السيطرة إلى أهداف.



ومع الاقتراب من النهاية، كاد بورنموث أن يخطف الانتصار على عكس سير اللعب، لكن تريبيير أبعد الكرة من على خط المرمى بعد محاولة بكعب القدم من دومينيك سولانكي مهاجم بورنموث.



ويحتل نيوكاسل المركز الرابع برصيد 41 نقطة ويتأخر بنقطتين عن مانشستر يونايتد ثالث الترتيب، لكنه يتقدم بنقطتين على توتنهام هوتسبير صاحب المركز الخامس الذي خسر 4-1 أمام ليستر سيتي يوم السبت.



وبقي بورنموث في المركز قبل الأخير برصيد 18 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن منطقة الأمان.

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