مبابي يمكنه الانتقال لريال مدريد مجانًا

كشفت تقارير صحافية أن عقد الفرنسي كيليان مبابي مع ناديه باريس سان جيرمان يحتوي على بند يمكّنه من الانتقال لفريق العاصمة الإسبانية ريال مدريد مجانًا صيف عام 2024.
وقام مبابي بتجديد تعاقده مع الفريق الباريسي الصيف الماضي حتى عام 2025، بعد منافسة شرسة بين ناديي مدريد وباريس للظفر بخدمات اللاعب.
ووفقًا لـ "ذا أثليتك" فإن عقد مبابي يوجد به بند يمكّنه من الانتقال لريال مدريد بدون مقابل بعد نهاية الموسم المقبل، وأن النادي الإسباني مستعد لانتظاره.
وذكرت الصحيفة أنه برغم الشائعات العديدة إلا أن هناك بعض الحقائق، أولها أن مبابي اختار البقاء وتجديد عقده مع سان جيرمان حتى 2025، والثانية أنه يشعر بالخيانة من ناحية المشروع الرياضي للفريق بعدما وُعد بأشياء لم يجدها.
وختمت الصحيفة: مبابي له الحق في إنهاء عقده من جانب واحد بنهاية الموسم المقبل، ريال مدريد لا ينوي التفاوض مجددًا مع النادي الفرنسي أو دفع أموال طائلة من أجل اللاعب، لكن فلورنتينو بيريز رئيس النادي لا يزال على اتصال مع محيط اللاعب رغم ما حدث الصيف الماضي، وقناعته بأن مبابي هو الصفقة الاستراتيجية لفريقه لم تتغير.
-
ميسي ينافس مبابي وبنزيمة على جائزة أفضل لاعب في العالمسينافس الأرجنتيني ليونيل ميسي المتوج بلقب كأس العالم لكرة القدم مع منتخب بلاده في نهاية العام الماضي والفرنسي كيليان مبابي زميله في باريس سان جيرمان ... رياضة
-
ناغلسمان: إصابة مبابي "خطة" من سان جيرمانتوقع يوليان ناغلسمان مدرب بايرن ميونخ يوم الجمعة، مشاركة كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان في مواجهة الفريقين بذهاب دور 16 بدوري أبطال أوروبا لكرة ... رياضة
-
ميسي يكشف تفاصيل حديثه مع مبابي بعد النهائي.. وسبب معاناته حتى الآنلم يحسم ليونيل ميسي، الفائز بكأس العالم لكرة القدم، مستقبله مع المنتخب الأرجنتيني ولكنه قال إنه ليس من المرجح أن يستمر في اللعب الدولي حتى النسخة ... رياضة