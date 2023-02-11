موناكو يصدم سان جيرمان بالهزيمة الثانية في 4 أيام

وجه موناكو لطمة قوية إلى باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي لكرة القدم، وتغلب عليه 3 - 1 يوم السبت في المرحلة الـ23 من المسابقة.
وعرقل موناكو انطلاقة سان جيرمان في رحلة الدفاع عن لقبه بالدوري المحلي، كما وجه لطمة إلى معنويات الفريق الباريسي قبل المواجهة الصعبة المرتقبة أمام بايرن ميونخ الألماني منتصف هذا الأسبوع.
ومني سان جيرمان بالهزيمة الثانية له في غضون أربعة أيام؛ حيث خسر الفريق 1 - 2 أمام مارسيليا في كأس فرنسا يوم الأربعاء.
ورفع موناكو رصيده إلى 47 نقطة ليتقدم إلى المركز الثاني في جدول المسابقة مؤقتا بفارق 7 نقاط خلف سان جيرمان المتصدر.
وبادر موناكو بهز الشباك عن طريق ألكسندر جولوفين في الدقيقة الرابعة، وأضاف وسام بن يدر الهدفين الآخرين للفريق في الدقيقتين 18 و45، فيما أحرز وارين إميري الهدف الوحيد لسان جيرمان في الدقيقة 39.
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