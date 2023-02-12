أنشيلوتي سعيد بتطور كرة القدم خارج أوروبا بعد الفوز على الهلال

عبر كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد عن سعادته ‭"‬بالتطور السريع‭"‬ لكرة القدم خارج أوروبا بعد فوزه 5-3 على الهلال السعودي في نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم في المغرب يوم السبت.

وأصبح الهلال أول فريق سعودي يبلغ نهائي كأس العالم للأندية الذي يجمع عادة بين فرق أوروبا وأميركا الجنوبية.

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وخلال 19 نسخة للبطولة توجت أندية أوروبا باللقب 15 مرة، ويحمل ريال مدريد الرقم القياسي بالفوز خمس مرات، مقابل أربعة ألقاب لأميركا الجنوبية وحققتها أندية برازيلية.

وتفوق فريق أنشيلوتي على الأهلي المصري 4-1 في قبل النهائي قبل أن يظفر باللقب في الرباط على حساب الهلال.

وأبلغ المدرب الإيطالي الصحفيين عقب التتويج: أنا سعيد بتطور كرة القدم في مناطق أخرى من العالم، أوروبا هي الأقوى، لكن التطور سريع في بقية العالم.

وحقق منتخب السعودية، بتشكيلة معظمها من لاعبي الهلال، واحدة من كبرى مفاجآت كأس العالم في قطر 2022 بالفوز على الأرجنتين التي توجت باللقب لاحقا.

كما جذب الدوري السعودي أنظار العالم هذا الموسم بعد تعاقد النصر مع الأسطورة كريستيانو رونالدو في صفقة ضخمة.

وأضاف أنشيلوتي: أظهرنا تحسنا وتوجد رغبة لدينا في القتال على كل البطولات، نحن في وضع جيد مع دخول النصف الثاني من الموسم وهذا اللقب يحفزنا حتى نهاية الموسم.

كما شكر جماهير المغرب على دعم ريال خلال البطولة.

وتابع أنشيلوتي الذي حقق لقبه التاسع خلال فترتين مع النادي الإسباني: كانت الأجواء رائعة وأظهرت الجماهير الاحترام لنا، سعدنا بالوجود هنا ونغادر سعداء، المغرب منحني حظا سعيدا وأتمنى العودة.