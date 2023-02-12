الدوري الإيطالي.. استفاقة يوفنتوس مستمرة

استمرت استفاقة يوفنتوس الذي ضُرِبَ معنوياً نتيجة حسم 15 نقطة من رصيده على خلفية اتهامه بالتلاعب المالي، وذلك بفوزه على ضيفه فيورنتينا 1-صفر يوم الأحد في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وبمشاركة الثلاثي الهجومي الصربي دوشان فلاهوفيتش وفيديريكو كييزا والأرجنتيني أنخيل دي ماريا وبانتظار الظهور الرسمي الأول للاعبه الجديد-القديم الفرنسي بول بوغبا، حقق يوفنتوس انتصاره الثالث توالياً، بينها الفوز على لاتسيو 1-صفر في ربع نهائي مسابقة الكأس التي تشكل أمله الوحيد بانقاذ موسمه المحلي.

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ويأتي فوز فريق المدرب ماسيميليانو أليغري على فيورنتينا والذي تحقق بفضل هدف سجله الفرنسي أدريان رابيو بكرة رأسية في الدقيقة 34 بعد عرضية من دي ماريا، قبل الاستحقاق الهام جداً الخميس في تورينو ضد نانت الفرنسي في ذهاب الملحق الفاصل المؤهل الى ثمن نهائي "يوروبا ليغ".

وفي ظل انعدام فرصه في الحصول على أحد المراكز الأربعة الأولى المؤهلة إلى دوري الأبطال الموسم المقبل إلا في حال نجح في استئناف العقوبة المفروضة عليه بحسم 15 نقطة من رصيده، يشكل الفوز بلقب "يوروبا ليغ" الأمل الوحيد ليوفنتوس بالمشاركة في المسابقة القارية الأم نظراً إلى ترتيب الحالي في المركز التاسع برصيد 29 نقطة.