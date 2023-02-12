دياز الفخور: ليس سهلاً تسجيل ثلاثة أهداف أمام ريال مدريد

عبر رامون دياز مدرب الهلال السعودي عن فخره بفريقه رغم الخسارة 5-3 من ريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم في المغرب يوم السبت.

واستقبل ريال ثلاثة أهداف لأول مرة في نهائي البطولة التي توج بلقبها للمرة الخامسة معززا رقمه القياسي.

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وأبلغ المدرب الأرجنتيني مؤتمرا صحفيا عقب الهزيمة: أعتقد أننا لم نرتكب الكثير من الأخطاء بشكل عام لكن جودة المنافس جعلته يتفوق في مواقف هجومية ونحن قاتلنا حتى النهاية.

وأضاف: عندما تواجه منافسا بهذا الحجم يقلقك الضغط الهجومي بسبب جودة اللاعبين لديه، لكننا سجلنا ثلاثة أهداف أيضا وهذا ليس سهلا أمام ريال مدريد، وكان يمكننا إحراز المزيد.

وتابع: كانت تجربة ممتعة للاعبين وأظهر الفريق قدرة على التعافي وحاول التعويض دائما وخاطر، لذا كان بالإمكان تسجيل المزيد.

واستهل بطل آسيا مشواره في المغرب بالفوز على الوداد صاحب الضيافة بركلات الترجيح ثم أطاح ببطل أميركا الجنوبية فلامنغو البرازيلي في مفاجأة بتغلبه 3-2 في الدور قبل النهائي.

وواصل دياز: نلعب من أجل الفوز دائما، أنا فخور بالفريق وبقدرته على التنافس أمام منافس من أعلى مستوى.

وختم: وصلنا للنهائي رغم غياب لاعبين بارزين، لكن هذا ليس عذرا وبالتأكيد يفخر بنا جمهور الهلال.