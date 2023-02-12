رينجرز يهدي منافسه هدفا بعد تصرف مثير للجدل

تأهل رينجرز حامل اللقب إلى دور الثمانية بكأس اسكتلندا لكرة القدم بعد فوزه 3-2 على باتريك ثيستل في مباراة شهدت واقعة مثيرة للجدل بطلها مالك تيلمان لاعب صاحب الأرض يوم الأحد.



واستشاط لاعبو ثيستل غضبا عندما منح تيلمان التقدم 2-1 لرينجرز بتصرف غير رياضي.



وبدا أن تيلمان يعاني من إصابة وجلس على الأرض، ليخرج لاعبو رينجرز الكرة من الملعب من أجل علاج زميلهم.



ومع استئناف اللعب في الدقيقة 71 نفذ أحد لاعبي ثيستل رمية جانبية إلى زميل من أجل إعادتها إلى رينجرز، لكن تيلمان تحرك فجأة وخطف الكرة ليهز الشباك.



ونشبت مشاجرة بين جميع اللاعبين، لكن مايكل بيل مدرب رينجرز طلب من لاعبيه السماح للفريق المنافس بإدراك التعادل وهو ما تحقق بواسطة سكوت تيفوني دون تدخل من لاعبي رينجرز.



وبعد ذلك حسم جيمس ساندس تأهل رينجرز بضربة رأس قرب النهاية.



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