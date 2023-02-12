لجنة الحكام تعترف "بخطأ بشري" ضد أرسنال

اعترفت لجنة الحكام بالاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بوقوع "خطأ بشري" من حكم الفيديو المساعد خلال مباراة أرسنال متصدر الدوري الممتاز أمام برنتفورد، وكذلك في مباراة أخرى أقيمت يوم السبت.

وأحرز إيفان توني هدفا ليهدي برنتفورد التعادل 1-1 ويتسبب في ضياع نقطتين من أرسنال في الصراع على اللقب، لكن الإعادة أظهرت أنه كان يجب إلغاء الهدف بسبب التسلل، ما دعا ميكل أرتيتا مدرب أرسنال لاتهام الحكام "بتغيير اللوائح".

مادة اعلانية

وشعر أرتيتا أنه كان يجب إلغاء الهدف بعدما بدا أن إيثان بينوك كان في موقف تسلل أثناء منع غابرييل ماغليايس مدافع أرسنال من مقابلة ركلة حرة نحو منطقة الجزاء وقبل أن يسجل توني الهدف.

وفي لندن، تعرض برايتون آند هوف ألبيون لضربة في محاولته للتأهل لبطولة أوروبية بعدما تعادل 1-1 مع كريستال بالاس، لكنه تأثر بإلغاء هدف لاعبه برفيس إستوبينان بشكل خاطئ بسبب التسلل.

لكن خلال الإعادة ظهر أن خط التسلل جاء بالخطأ على جيمس تومكنز بدلا من زميله مدافع بالاس مارك جويهي الذي كان خلفه.

وقالت لجنة الحكام يوم الأحد: يمكن للجنة الحكام التأكيد أن هاوارد ويب رئيس اللجنة تواصل مع أرسنال وبرايتون آند هوف ألبيون لإبلاغهما بالخطأ الواضح في عمل حكم الفيديو المساعد في مباراتي الفريقين على الترتيب في الدوري يوم السبت.

وأضافت اللجنة: حدثت الواقعتان بسبب خطأ بشري ويتعلق بتحليل مواقف التسلل وتم مراجعتهما من لجنة الحكام.

وأصبح ويب، وهو حكم سابق في الدوري الإنجليزي الممتاز، رئيسا للجنة الحكام هذا الموسم.