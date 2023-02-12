عبدالعزيز الفيصل يهنئ الهلال على نيله وصافة أندية العالم

استقبل الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، يوم الأحد، بعثة فريق الهلال السعودي لدى وصولها إلى العاصمة السعودية الرياض، بعد مشاركتها في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم.

وحصل الهلال على المركز الثاني في بطولة مونديال الأندية، التي اختتمت في المغرب يوم السبت، عقب خسارته 3 - 5 أمام ريال مدريد الإسباني في المباراة النهائية للمسابقة.

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واستهل الهلال مشاركته في البطولة العالمية بالفوز على الوداد البيضاوي المغربي (بطل إفريقيا) بركلات الترجيح في الدور الثاني للمونديال، عقب تعادلهما 1 - 1 في الوقتين الأصلي والإضافي، قبل أن يتغلب 3 - 2 على فلامنغو البرازيلي، حامل لقب كأس كوبا ليبرتادوريس لأندية أميركا الجنوبية، في الدور قبل النهائي.

وهنأ الفيصل أثناء لقائه بالبعثة، إدارة النادي والجهازين الفني والإداري واللاعبين على المستويات المميزة والمشرفة التي قدّمها الفريق، والتي توّجت بوصوله إلى المباراة النهائية في المونديال العالمي، وحصوله على وصافة أندية العالم في إنجاز يسجل لأول مرة للكرة السعودية.

وأصبح الهلال ثالث فريق عربي يبلغ نهائي مونديال الأندية بعد فريقي الرجاء البيضاوي المغربي والعين الإماراتي، اللذين حققا الإنجاز ذاته في نسختي 2013 و2018 على الترتيب في البطولة.