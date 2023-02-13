نابولي يعزز صدارته للدوري الإيطالي بثلاثية في مرمى كريمونيزي

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عزز نابولي صدارته للدوري الإيطالي لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على ضيفه كريمونيزي 3 - صفر، يوم الأحد، ضمن منافسات المرحلة 22 من المسابقة.
ورفع نابولي رصيده إلى 59 نقطة في صدارة الترتيب بفارق 16 نقطة عن إنتر ميلان صاحب المركز الثاني والذي سيواجه سامبدرويا يوم الاثنين.
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على الجانب الآخر، تجمد رصيد كريمونيزي عند ثماني نقاط في المركز العشرين والأخير.
وتقدم نابولي بهدف سجله نجمه خفيتشا كفاراتسيخليا في الدقيقة 21، قبل أن يضيف زميله فيكتور أوسيمين الهدف الثاني في الدقيقة 65.
وفي الدقيقة 79 سجل إليف إلماس الهدف الثالث لنابولي.
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