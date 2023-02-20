انضمام آل الشيخ إلى عضوية اتحاد الشطرنج السعودي

أبدى تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في السعودية سعادته بانضمامه إلى مجلس إدارة الاتحاد السعودي للشطرنج، مقدماً في الوقت ذاته شكره للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية السعودية على إتاحة الفرصة له في الدخول كعضو مجلس الإدارة.

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على "تويتر": سعيد بوجودي عضوا في مجلس إدارة الاتحاد السعودي للشطرنج وأتمنى التوفيق لي وللمجلس. أشكر أخي سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي على إتاحة الفرصة لي لخدمة بلدي في الرياضه التي أعشقها.

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وضم التشكيل الجديد لمجلس إدارة الاتحاد السعودي للشطرنج عبدالله الوحشي رئيساً، وتركي آل الشيخ وعثمان القصبي وعلي الزيد وياسر العتيبي وأماني الأنصاري وموسى الثعيلي وعبدالعزيز بن سلطان كأعضاء.

وتأسس الاتحاد السعودي للشطرنج في أكتوبر 2017 إبان رئاسة آل الشيخ للهيئة العامة للرياضة وبعد شهرين احتضنت الرياض منافسات كأس الملك سلمان والتي فاز بفئة الخاطف النرويجي ماغنوس كارلسن والهندي فيشفانثان أناند بفئة السريع، بينما فازت الجورجية دراغنندينزي نانا بالشطرنج الخاطف عن فئة السيدات والصينية جو وانغون للشطرنج السريع.

ويعتبر النرويجي كارلسن (32 عاماً) هو أبرز لاعبي العالم في الشطرنج خلال العقد الأخير، إذ بدأ الفوز ببطولة العالم في 2013 على حساب الهندي أناند مرتين متتاليتين، ومن ثم الروسي سيرجي كاراكجين والإيطالي-الأميركي فابيانو كاروانا، وأخيراً في 2021 على حساب يان نيبومنياتشي قبل أن يعلن انسحابه عن الدفاع عن لقبه العام الماضي.

وتولى تركي آل الشيخ رئاسة الهيئة العامة للرياضة في السعودية والاتحاد العربي لكرة القدم وهو مالك نادي ألميريا المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني.