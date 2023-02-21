اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
الأهلي أسوان
الأهلي يملك 40 نقطة في صدارة الترتيب

الأهلي يهزم أسوان وينفرد بصدارة الدوري المصري

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

انفرد الأهلي بصدارة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بفوزه على مضيفه أسوان 3 -صفر يوم الثلاثاء في المرحلة التاسعة عشرة من المسابقة.

وحسم الأهلي الفوز في الشوط الأول، إذ أنهاه متقدما بثلاثة أهداف عن طريق محمود كهربا وأحمد عبد القادر ومحمد مجدي أفشة، وسط تألق لافت من جانب حسين الشحات الذي صنع الأهداف الثلاثة.

ورفع الأهلي رصيده في الصدارة إلى 40 نقطة من 16 مباراة مقابل 37 نقطة لبيراميدز وفيوتشر من 18 مباراة لكل منهما، بينما توقف رصيد أسوان عند 22 نقطة في المركز التاسع.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الزلزال الجديد يفاقم الهلع وأزمة المعابر في سوريا الزلزال الجديد يفاقم الهلع وأزمة المعابر في سوريا
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط