الأهلي يهزم أسوان وينفرد بصدارة الدوري المصري

انفرد الأهلي بصدارة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بفوزه على مضيفه أسوان 3 -صفر يوم الثلاثاء في المرحلة التاسعة عشرة من المسابقة.

وحسم الأهلي الفوز في الشوط الأول، إذ أنهاه متقدما بثلاثة أهداف عن طريق محمود كهربا وأحمد عبد القادر ومحمد مجدي أفشة، وسط تألق لافت من جانب حسين الشحات الذي صنع الأهداف الثلاثة.



ورفع الأهلي رصيده في الصدارة إلى 40 نقطة من 16 مباراة مقابل 37 نقطة لبيراميدز وفيوتشر من 18 مباراة لكل منهما، بينما توقف رصيد أسوان عند 22 نقطة في المركز التاسع.